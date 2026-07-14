Acaparando todas las miradas: El lujoso autoregalo de Lamine Yamal por su cumpleaños

El delantero de la Selección Española apareció en conferencia de prensa luciendo un vistoso collar. “Lo he pagado yo”, aclaró a los medios.

Lamine Yamal una vez más fue el centro de atención fuera de las canchas, esta vez por mostrar un ostentoso autoregalo por su cumpleaños número 19.

Se trata de un llamativo collar que lució este lunes ante la prensa en Dallas, donde habló en la previa de la semifinal entre España y Francia por el Mundial.

Las imágenes difundidas se viralizaron rápidamente, donde comenzaron los rumores por el alto valor que tendría este producto.





Lamine Yamal bromea con su nuevo collar

Consultado por el elemento, el delantero del Barcelona aclaró: “Un regalo no ha sido porque lo he pagado yo jaja, uno de mi parte”.

“No he recibido muchos regalos de momento, tengo que ver a mi familia. Yo me regalaría una victoria y poder ir a Nueva York (a jugar la final)”, agregó.

De acuerdo a algunos portales españoles, el precio del nuevo collar de Lamine Yamal rondaría entre los 25.000 a 30.000 euros, es decir, cerca de 30 millones de pesos chilenos.

Pese a llegar con algunos problemas físicos a la cita planetaria, el ariete pudo recuperarse y ya convirtió un gol en la victoria 4-0 sobre Arabia Saudita por la fase de grupos.