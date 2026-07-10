Lamine Yamal enciende semifinal del Mundial y desafía a Francia: “No tenemos ningún miedo”

El delantero de España aseguró que estaba esperando el encuentro contra el elenco galo. “Somos las dos mejores selecciones del Mundial”, afirmó.

Lamine Yamal manifestó su total confianza de cara a la semifinal del Mundial que España disputará ante Francia, la que se ratificó este viernes con el triunfo 2-1 de La Furia Roja sobre Bélgica.

El delantero disputó los 90 minutos en el cotejo disputado en Los Ángeles, aclarando que no le tienen “miedo” a la escuadra gala que ha demostrado su gran poderío ofensivo.

Una vez terminado el duelo, el jugador del Barcelona manifestó a TVE que “si le tienen que temer a alguien ellos, es a nosotros. Somos los que los han eliminado”.





“Somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial, para mí las dos mejores. Veremos lo que pasa, pero no tenemos ningún miedo”, agregó.

El ariete de 18 años no se quedó ahí y afirmó en otra entrevista que “desde que ha empezado el Mundial, todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara, somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial”.

“Sin ningún miedo, yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, añadió.

¿Cuándo juegan Francia y España por el Mundial?

El partido entre Francia y España, válido por la primera semifinal del Mundial, se disputará este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas.