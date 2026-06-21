Superado solamente por Pelé: La marca que alcanzó Lamine Yamal al anotar para España en el Mundial

Los 45 minutos disputados frente a Los Halcones Verdes le bastaron a la estrella del Barcelona para dejar su huella en las citas planetarias.

Lamine Yamal ya hizo historia en el Mundial. Con su gol ante Arabia Saudita, la figura de la Selección de España colocó su nombre en un selecto grupo.

Tras abrir la cuenta frente a Los Halcones Verdes este domingo, el delantero del Barcelona se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar el primer gol de un encuentro en todas las citas planetarias.

El zurdo lo hizo con 18 años y 343 días, siendo superado solamente por el mítico Pelé que sigue estando al tope.





El brasileño marcó con 17 años y 241 días contra Galés en el Mundial de Suecia 1958, donde fue la gran estrella en el primer título de La Verdeamarela.

Un detalle no menor con Lamine Yamal es que solamente jugó 45 minutos contra el representante de Asia, siendo cuidado por el entrenador Luis de La Fuente producto de los problemas físicos con los que llegó a esta Copa del Mundo.