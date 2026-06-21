Partidos de HOY domingo 21 de junio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Este domingo se disputarán cuatro partidos en esta segunda fecha de la fase de grupos, correspondientes a los grupos G y H.

Este domingo 21 de junio se vivirá la undécima jornada del Mundial 2026, que contempla cuatro partidos. Entre ellos, destaca el regreso de España, que dejó muchas dudas por resolver tras empatar en su debut.

En tanto, Uruguay también vuelve a la acción con la necesidad de ganar ante Cabo Verde para mantener vivo el sueño de la clasificación a la siguiente ronda.

Cabe recordar que los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron 1-1 en la primera fecha ante Arabia Saudita.

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Partidos del Mundial domingo 21 de junio por Chilevisión

12:00 horas (previa por CHV desde las 11:00) | España vs Arabia Saudita — Grupo H

— Grupo H 15:00 horas (previa por CHV desde las 14:00) | Bélgica vs Irán — Grupo G

Horarios de los partidos domingo 21 de junio en el Mundial 2026

12:00 horas: España vs. Arabia Saudí – Grupo H – Estadio Atlanta.

15:00 horas: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Estadio Los Ángeles.

18:00 horas: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Estadio Miami.

21:00 horas: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Estadio BC Place Vancouver.





¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

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