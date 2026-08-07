Chile llegó a Ámsterdam para disputar Mundial de hockey: Fecha y rival para el debut de Las Diablas
El elenco nacional afina detalles para su esperada estreno en la cita planetaria, donde debutará ante una de las anfitrionas.
La Selección Chilena de hockey femenino aterrizó en Ámsterdam con la mira puesta en el Mundial de Países Bajos y Bélgica, torneo que arranca el próximo 14 de agosto.
Las Diablas tendrán una intensa semana de preparación pensando en su estreno, el que será contra las neerlandesas en un partido histórico.
Posteriormente, el combinado nacional se medirá a Japón y cerrará la fase de grupos contra Australia.
Fixture de Chile en el Mundial de hockey femenino
- Países Bajos vs Chile: Sábado 15 de agosto a las 10:00 horas.
- Chile vs Japón: Martes 17 de agosto a las 3:30 horas.
- Chile vs Australia: Jueves 19 de agosto a las 3:30 horas.
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Nómina de Las Diablas para el Mundial de hockey femenino
Arqueras:
- Natalia Salvador
- Antonia Sáez
Defensas:
- Francisca Irazoqui
- Fernanda Flores
- Fernanda Villagrán
- Denise Rojas
- Antonia Morales
- Constanza Muñoz
Mediocampistas:
- Domenica Ananías
- Constanza Palma
- Paula Valdivia
- Florencia Barrios
- Sofía Filipek
- Agustina Solano
Delanteras:
- Manuela Urroz
- María Jesús Maldonado
- Fernanda Arrieta
- Simone Avelli
- Laura Müller
- Josefa Salas