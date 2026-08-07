Chile llegó a Ámsterdam para disputar Mundial de hockey: Fecha y rival para el debut de Las Diablas

El elenco nacional afina detalles para su esperada estreno en la cita planetaria, donde debutará ante una de las anfitrionas.

La Selección Chilena de hockey femenino aterrizó en Ámsterdam con la mira puesta en el Mundial de Países Bajos y Bélgica, torneo que arranca el próximo 14 de agosto.

Las Diablas tendrán una intensa semana de preparación pensando en su estreno, el que será contra las neerlandesas en un partido histórico.

Posteriormente, el combinado nacional se medirá a Japón y cerrará la fase de grupos contra Australia.





Fixture de Chile en el Mundial de hockey femenino

Países Bajos vs Chile: Sábado 15 de agosto a las 10:00 horas.

Chile vs Japón: Martes 17 de agosto a las 3:30 horas.

Chile vs Australia: Jueves 19 de agosto a las 3:30 horas.

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Nómina de Las Diablas para el Mundial de hockey femenino

Arqueras:

Natalia Salvador

Antonia Sáez

Defensas:

Francisca Irazoqui

Fernanda Flores

Fernanda Villagrán

Denise Rojas

Antonia Morales

Constanza Muñoz

Mediocampistas:

Domenica Ananías

Constanza Palma

Paula Valdivia

Florencia Barrios

Sofía Filipek

Agustina Solano

Delanteras: