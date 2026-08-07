Claudio Bravo aborda posibilidad de trabajar con Manuel Pellegrini en La Roja: “Sería fantástico”

El ex capitán de La Roja respaldo al Ingeniero y aseguró que “sería bonito” si puede asumir en el combinado nacional. “Conozco el prestigio que tiene”, comentó.

A la espera de que la Selección Chilena defina a su nuevo entrenador, Claudio Bravo elogió a Manuel Pellegrini y se refirió a la posibilidad de unirse a su staff si llega a La Roja.

En diálogo con Radio Agricultura, el ex arquero habló sobre su actualidad y remarcó que está “siempre ligado a la tranquilidad. Cada cosa que me ha tocado hacer en mi vida, siempre he intentado enlazarlas con el sentirme tranquilo”.

“Me siento en una plenitud importante, donde en cada cosa que me toque involucrarme, quiero que sea 100% de aprendizaje”, agregó.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre Manuel Pellegrini?

Respecto al Ingeniero, el ex otrora capitán del combinado nacional reveló que “con Manuel hablamos de muchas cosas. Siempre él ha tenido el interés de estar en la Selección”.

“Teníamos un diálogo importante de todo lo que se vivía en el fútbol chileno en sí, ya sea en el complejo, la federación, infraestructura, cadetes, intercambiábamos opiniones en todo ámbito y sería una posibilidad genial“, añadió.

Sobre la chance de juntarse en La Roja, Bravo afirmó: “Sería fantástico y es una posibilidad que tengo totalmente abierta”.





“Sería bonito que él pudiera estar en nuestra selección, al margen si uno tiene la posibilidad de trabajar con él o estar inserto dentro de la selección. Creo que él es el nombre indicado”, insistió.

Adicionalmente, el ex guardameta apuntó que Pellegrini “ha tenido los mayores éxitos dirigiendo a nivel internacional. Conozco el prestigio que tiene, la manera que trabaja, lo bien que hablan de él en los clubes en los que ha estado. Qué mejor que no pueda representar él a través de la Selección”.