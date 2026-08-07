Campeón de América: Estudiantes amarra refuerzo de lujo antes de enfrentar a la UC en la Libertadores

El Pincha aseguró a Joaquín Correa, delantero que estuvo varios años en Europa y que llegó a préstamo desde Botafogo.

Estudiantes de La Plata aseguró un importante refuerzo para la segunda parte del año, donde tiene como gran objetivo el superar la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica.

Se trata de Joaquín Correa, delantero que llegó a préstamo desde Botafogo justo en la previa del trascendental cruce.

El ariete de 31 años se realizó este viernes los exámanes médicos, sellando su regreso al Pincha tras 11 años en el fútbol internacional.

Estudiantes busca tener a Joaquín Correa en la serie ante la UC

Cerrado su retorno, la dirigencia argentina trabaja a contrarreloj para inscribirlo de cara al duelo de ida con Los Cruzados, el que será el martes 11 de agosto.

Correa tiene una importante trayectoria que incluyó pasos por Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter de Milán, Olympique de Marsella y el mencionado paso por el Botafogo que lo cedió por dos temporadas.





Además, el atacante estuvo en la Selección Argentina y ganó la Copa América 2021 y la Finallisima 2022.

Esta temporada jugó 16 duelos con el Fogao en los que marcó 2 goles y aportó con 4 asistencias, perdiendo terreno y no siendo considerado en los últimos encuentros.