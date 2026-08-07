Estudiantes vs U. Católica: Cuándo y a qué hora juegan la ida de octavos de Copa Libertadores

Universidad Católica intentará dar el primer golpe ante Estudiantes de La Plata, elenco al que se enfrentará por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universidad Católica buscará dar un nuevo golpe en la Copa Libertadores. Los Cruzados afinan detalles para comenzar la llave ante Estudiantes de La Plata por octavos de final.

Tras finalizar como líderes de su grupo, superando a poderosos como Cruzeiro y Boca Juniors, La Franja sueña con sacar del camino al Pincha para meterse entre los ocho mejores.

La serie comenzará en Argentina, finalizando en el Claro Arena en el que el elenco chileno apostará a sellar la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes y la UC por Copa Libertadores?

El partido de Estudiantes ante Universidad Católica está programado para el martes 11 de agosto a las 20:30 horas de Chile.

El escenario será el Estadio UNO de La Plata, recinto en el que se esperan cerca de 30 mil hinchas.





¿Dónde ver el partido de Estudiantes ante la UC?

El choque de los trasandinos contra los pupilos de Daniel Garnero será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV emitirán de forma online y gratis este trascendental cotejo.