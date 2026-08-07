Brillante: Sofía Contreras consigue histórico resultado para el atletismo chileno en Mundial Sub 20

La representante nacional finalizó séptima en el salto largo femenino, firmando una inédita actuación en una cita planetaria juvenil o adulta.

Histórico resultado para el atletismo chileno. Sofía Contreras se lució este jueves y consiguió una tremenda actuación en el Mundial Sub 20 de Oregon.

La nacional finalizó séptima en el salto largo tras registrar 6,20 metros, lo que la convirtió en la mejor latinoamericana de la disciplina.

El oro fue para la francesa Djelika Diarra con 6,52, dejando más atrás a la griega Evelyn Mitropoulouy la también gala Soudatou Niang.





La notable actuación de Sofía Contreras en Mundial Sub 20 de Atletismo

El resultado marca un precedente para el deporte de nuestro país, teniendo en cuenta que ninguna saltadora habría logrado un puesto similar en una cita planetaria juvenil o adulta.

Contreras, que cursa la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica, fue destacada por la Federación Atlética de Chile.

“Felicitaciones, Sofía, por este enorme resultado internacional”, comentaron en su cuenta de Instagram y subiendo su presentación en Estados Unidos.