“Nuestro respaldo”: AFA se cuadra con Gianni Infantino en medio de duros cuestionamientos

La entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia publicó un comunicado de apoyo hacia el presidente de la FIFA, valorando totalmente “su gestión realizada durante los últimos 10 años”.

En medio de complejas semanas para la FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su total respaldo al presidente del organismo, Gianni Infantino.

A través de un comunicado, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia apoyó al máximo dirigente del fútbol, quien dio a conocer un plan para vender participaciones del Mundial a privados que finalmente no concretará.

“Nos dirigimos a usted querido presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años”, comenzó la misiva.





El apoyo de la AFA a Gianni Infantino

El escrito mencionó que la conducción del directivo “tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”.

Sobre la controvertida propuesta, la AFA afirmó que “debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas”.

“Como ya lo hemos expresado, usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”, agregaron.

De hecho, remarcaron que, bajo su visión, “esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos”.

“La Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo”, concluyeron.

Esta no es la primera vez que Tapia muestra su cercanía con Infantino, con quien ha presenciado varios partidos de La Albiceleste.

En diciembre del 2025, el trasandino le agradeció “por el acompañamiento y apoyo constante” y por fimar una camiseta en un nuevo aniversario del título en el Mundial de Qatar 2022.