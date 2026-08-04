Video inédito: Así llegó la bandera de las Malvinas a los jugadores de Argentina en el Mundial

Una hincha de La Albiceleste publicó un registro que mostró que el elemento fue arrojado desde la tribuna, situación que desató la apertura de un expediente de la FIFA.

Nuevos antecedentes se revelaron sobre la celebración de Argentina en el partido de semifinales del Mundial 2026, donde vencieron 2-1 a Inglaterra en un festejo de los jugadores que incluyó una bandera de las Islas Malvinas.

La celebración con este elemento provocó la apertura de un expediente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, entidad que está investigando una posible “manifestación de índole distinta a la deportiva”.

En ese escenario, una hincha de La Albiceleste reveló un inédito video que mostró la manera en la que este distintivo llegó al plantel.

Video muestra cómo llegó la bandera de las Malvinas a jugadores

La publicación la hizo Clara Houssay, fanática de La Albiceleste que estuvo en esa jornada en Atlanta Stadium y que publicó en registro en sus redes sociales.

“Capté el momento que tiraron la bandera de las Malvinas. Sin darme cuenta”, exhibiendo el registro en el que observó que el elemento fue arrojado desde la tribuna.

Tras llegar a la cancha, el volante Giovani Lo Celso lo recogió y los futbolistas se unieron para festejar el paso a la final de la cita planetaria.





“Dos semanas después de volver del Mundial, me pongo a ver mis videos y fotos. Ahí estaba. Me di cuenta que sin querer había filmado el momento tremendo”, agregó.

La secuencia es clave para entender el contexto de la algarabía de los trasandinos, teniendo en cuenta que este instante desató diferentes reacciones políticas.

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