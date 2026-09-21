Campañón: Chile Sub 20 Femenino derrotó a Paraguay y va por el oro en los Juegos Suramericanos 2026

Con goles de Geraldine Mardones, Anaís Álvarez y Vaitiare Pardo, La Roja se impuso al elenco guaraní y jugará contra Venezuela por la presea dorada.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 sumó otra alegría en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, derrotando este lunes 3-2 a Paraguay.

En el cierre de la fase de grupos, La Roja volvió a hacerse fuerte en tierras argentinas e irá por el oro en el gran evento deportivo.

La apertura de la cuenta llegó en el cierre del primer tiempo por medio de Geraldine Morales, pero la escuadra guaraní logró igualar el marcador por medio de Pamela Villalba.





El segundo lapso trajo la parte más emocionante, con Anaís Álvarez desnivelando a favor de las nacionales y Luz Paiva otra vez decretando la paridad.

Cuando el duelo ya expiraba, Vaitiare Pardo aprovechó un rebote en el área y puso cifras definitvas para las dirigidas por Luis Mena.

Este resultado le permitió a Chile sentenciar su paso a la gran final del fútbol femenino, soñando con conquistar la medalla dorada.

¿Cuándo juega Chile por el oro en los Juegos Suramericanos 2026?

La definición por la presea de oro de los Juegos Suramericanos 2026 quedó fijada para el miércoles 23 de septiembre, comenzando a las 15:00 horas.

El rival de La Roja será Venezuela, rival al que las nacionales vencieron 3-0 en la fase de grupos.