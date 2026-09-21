Fernando Ortiz, entrenador del Cacique, deberá pensar en variantes para la llave frente a Audax Italiano por los octavos de final.

Importantes bajas tendrá Colo Colo para la llave de Copa Chile ante Audax Italiano, rival al que se medirá por los octavos de final.

A la ausencia de Vozinha, citado por la Selección de Cabo Verde para esta fecha FIFA, se sumó la del joven Gabriel Maureira.

El arquero de 19 años no pudo recuperarse de una lesión en su codo derecho, quedando totalmente descartado para el partido de ida que se jugará este martes 22 de septiembre.

La molestia le había impedido anteriormente al juvenil formar parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la Selección Chilena, donde estaba considerado como titular.





El arquero que asoma en Colo Colo para la Copa Chile

Teniendo en cuenta esto, el portero que asoma como titular en el Cacique para enfrentar a Los Itálicos es Eduardo Villanueva.

El joven de 21 años ha disputado solamente un duelo esta temporada, siendo titular en la derrota 1-0 ante Huachipato por la Copa de la Liga en junio.

Otra opción es Fernando de Paul, aunque se ve poco factible debido a que hace pocas semanas recibió el alta médica tras una compleja lesión.

El primer duelo entre Audax Italiano y Colo Colo fue programado para este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas, disputándose en el Estadio Nacional.

En tanto, la revancha quedó fijada para el viernes 25 de este mes en el mismo recinto.