El ex futbolista nacional se expresó con un conmovedor posteo por el deceso de Blanca Álvarez, quien perdió la vida la semana pasada.

Muy conmovido se mostró Edson Puch por la muerte de su madre, Blanca Cortés Álvarez, quien perdió la vida la semana pasada.

El ex futbolista nacional decidió despedidarla con un profundo mensaje en redes sociales, destacando su constante apoyo desde los inicios de su carrera.

En primer término, el otrora delantero reconoció: “Cómo me gustaría volver el tiempo atrás, aunque fuera solo por un momento. Volver a tenerte frente a mí, abrazarte y decirte tantas cosas que quizás en su momento no supe decir”.





Edson Puch despide a su madre con conmovedor mensaje

El ex seleccionado nacional manifestó su total agradecimiento a Blanca, remarcando que “si llegué a ser futbolista profesional fue en gran parte gracias a ti”.

“Fuiste el pilar fundamental de mi carrera. Pero no era solamente mi sueño, también era el tuyo. Tú soñabas con verme futbolista, creíste en mí incluso antes de que yo entendiera hasta dónde podía llegar”, agregó.

El iquiqueño insistió: “Hiciste sacrificios y me acompañaste, estuviste detrás de cada paso que fui dando. lo conseguimos, Cumplimos nuestro sueño. después de tantos años, miro hacia atrás y entiendo mucho más todo lo que hiciste por mí”.

“Cómo quisiera volver el tiempo atrás para contarte todo lo que siento ahora. Para decirte cuánto te amo, cuánto te agradezco y lo importante que fuiste para mí”, añadió.

Puch apuntó que “ya no puedo volver atrás, pero sí puedo mirar mi historia y sentir orgullo de saber que ese sueño que alguna vez tuvimos juntos se hizo realidad. Descansa en paz, mamá”, agradeciendo las masivas muestras de apoyo en el mundo del fútbol.

El posteo fue acompañado por seis imágenes de Blanca Álvarez, masificándose rápidamente entre sus seguidores.

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