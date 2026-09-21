Lo quieren de Europa: Figura de Santiago Wanderers podría dar el salto tras brillar ante el Real Madrid

Vicente Vargas comenzó a ser observador desde el viejo continente. El joven de 19 años tendría al menos cuatro clubes interesados.

La gran presentación de Santiago Wanderers al Real Madrid trae sus primeras consecuencias. En concreto, una de las figuras de Los Caturros comenzó a ser visto por clubes europeos.

Se trata de Vicente Vargas, quien fue titular en la polémica derrota 3-1 por la Copa Intercontinental Sub 20 el pasado 19 de septiembre.

Pese a la caída, el desempeño del delantero dejó grandes impresiones y ya se está especulando con interés de diversas instituciones.





Vicente Vargas es observado por clubes europeos

De acuerdo con lo informado por Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de pases, hay al menos cuatro equipos que tienen visto al joven de 19 años.

El grupo RedBull, que tiene cuadros en Brasil, Estados Unidos y Europa, ya solicitó información sobre el atacante, a lo que se sumó la observación del Getafe de España y otros elencos de Paíes Bajos y Alemania.

La situación abre la ilusión del futbolista y del propio Decano, quienes podrían sacar varios réditos económicos con los jugadores que obtuvieron la Copa Libertadores Sub 20.

Vargas ha disputado 20 partidos esta temporada con el primer equipo de Wanderers, siendo también una pieza importante de la Selección Chilena Sub 20.

El ariete se mueve preferentemente por derecha y es muy habil en el uno contra uno, cualidad que ya llamaron la atención.