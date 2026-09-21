“Nosotros la Libertadores”: La paya de jugadores Colo Colo que incluyó dardo a la U

Iván Román, Diego Ulloa y Leandro Hernández participaron de un “desafío dieciochero”, improvisando con una burla hacia el archirrival.

El denominado “desafío dieciochero” de Colo Colo incluyó un sutil dardo a Universidad de Chile, a quienes les sacaron en cara la obtención de la Copa Libertadores.

Todo se dio en una paya inventada por Iván Román, Diego Ulloa y Leandro Hernández, futbolistas del club que se la jugaron con esta improvisación.

Al menos de crear el verso, los jóvenes aprovecharon de recordar la obtención del trofeo en la temporada 1991.





Jugadores de Colo Colo lanzaron paya contra la U

El encargado lanzar la paya fue Hernández, una de las piezas más importantes que ha tenido el entrenador Fernando Ortiz esta temporada.

“Aro, aro, aro, dijo un jugador levantando la copa con honores. Unos levantan la Copa Gato y nosotros la Libertadores”, comentó en un video compartido por el Popular

Otros momentos divertidos que vivió el plantel fue el “test de chilenidad” que incluyó a Vozinha, donde se le preguntó por el significado de diversas palabras.

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