Flamengo vs Independiente del Valle | Goles, resumen y compacto partido por Copa Libertadores

En un partido muy parejo, Flamengo de Erick Pulgar mantuvo la ventaja lograda en la ida y sacó pasajes para las semifinales de la Copa Libertadores.

Flamengo logró su paso a las semifinales de la Copa Libertadores, logrando este miércoles una trabajada igualdad 1-1 ante Independiente del Valle en el Estadio Maracaná.

Con Erick Pulgar como titular, el Mengao pasó un tremendo susto en su casa, pero aprovechó un grave error visitante para imponerse 3-1 en el global.

De esta manera, el elenco brasileño será el rival de Estudiantes de La Plata en la ronda de los cuatro mejores, llave que se jugará en octubre.