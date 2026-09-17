Del “vamos Corinthians” a insultos: Hinchas grabaron penal errado por Memphis Depay ante Estudiantes

El neerlandés fue el gran villano en la derrota del Timao frente al Pincha por los cuartos de final de la Copa Libertadores, fallando una inmejorable chance en el cierre del segundo tiempo.

Del cielo al infierno pasó Memphis Depay este miércoles. El neerlandés se convirtió en el gran villano de la eliminación de Corinthians a manos de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Pincha dio un golpe histórico y derrotó 1-0 al Timao en su propia casa, imponiéndose con un agónico gol de Alexis Castro a los 87 minutos y accediendo a la ronda de los cuatro mejores.

La historia pudo cambiar a los 100′ con un penal cobrado a instancias del VAR, pero el delantero falló y mandó la pelota por arriba del travesaño.





Memphis Depay pasó de héroe a villano en el Corinthians

La inmejorable ocasión fue grabada desde la tribuna norte por los hinchas brasileños, quienes en un principio alentaron al ariete de 32 años.

Todo cambió al errar la chance, pasando de la euforia a los insultos al notar que estaban eliminados del torneo continental.

“La que pa…”, fue solamente una parte de lo que escuchó en el estadio, desatando la alegría de los argentinos que se ilusionan con conseguir su quinto trofeo.

Estudiantes ahora espera en semifinales por el ganador del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle, quienes definen su llave este jueves.

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