Primera revolución de Jürgen Klopp en Alemania: Convocó a 44 jugadores para disputar cuatro partidos

El entrenador apostó por dos listas totalmente difrentes para su estreno en los germanos, donde afrontará cuatro encuentros por la Nations League.

Jürgen Klopp llegó con todo a Alemania. El entrenador sorprendió a todos este jueves al presentar una extensa primera convocatoria con 44 jugadores.

El experimentado estratega tendrá su debut con los germanos en la Nations League, donde afrontará cuatro partidos entre fines de septiembre y principios de octubre.

Lo particular es que se trata de dos listas completamente distintas, donde el ex adiestrador del Liverpool apuesta por ver a la mayor cantidad de futbolistas.





Jürgen Klopp revoluciona Alemania con dos nóminas

La primera nómina es para afrontar los choques contra Países Bajos y Grecia, donde hay nombres reconocidos como Marc-André Ter Stegen, Jonathan Tah, Joshua Kimmich y Kai Havertz.

Por su parte, el segundo llamado tiene a figuras más jóvenes como Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovic y Florian Wirtz, quienes chocarán contra Serbia y nuevamente Grecia.

En conferencia de prensa, Klopp recalcó que uno de sus grandes objetivos es unir al país entorno a la selección.

“Tenemos que volver a disfrutar. Espero no tener que hablar de cuestiones políticas en el futuro, pero quiero que recuperemos nuestra bandera. Que tengamos la sensación de estar felices y de tener la suerte de vivir en este maravilloso país”, agregó.

El reconocido entrenador asumió el cargo tras el fracaso de Alemania en el Mundial 2026, donde quedaron eliminados en dieciseisavos de final contra Paraguay en penales.

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