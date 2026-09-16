Quién es Rafael Jódar, la nueva joya del tenis mundial que amenaza a Chile en la Copa Davis

El joven de 19 años tuvo un meteórico ascenso y ya está entre los 15 mejores del ranking ATP. Ahora, tendrá su estreno en Copa Davis nada menos que ante Chile.

Chile tendrá un durísimo e histórico desafío en Copa Davis. El equipo nacional se medirá a España que cuenta en sus filas con Rafael Jódar.

El actual 14° del ranking ATP es una de las nuevas figuras del circuito y estará en nuestro país para la esperada serie, la que asoma bastante compleja.

Pese a sus 19 años, el oriundo de Madrid será el gran líder de los capitaneados por David Ferrer en el Parque Estadio Nacional.





Rafael Jódar, quién es la figura de España que enfrentará a Chile

Nacido el 17 de septiembre del 2006, el hispano comenzó a jugar tenis a los 4 años junto a su padre, demostrando desde muy temprano su gran talento.

Pese a dar un gran golpe el 2024 al ganar el US Open Junior, el inicio de su carrera tuvo una particular pausa al aceptar ese mismo año una beca de la Universidad de Virginia en Estados Unidos.

Tras estar un año y competir en la NCAA y algunos Challengers mientras no tenía clases, Jódar decidió pausar sus estudios y entrar de lleno en el profesionalismo.

La decisión le trajo resultados inmediatos, alcanzando la segunda ronda del Australian Open en el que superó la qualy y logrando su primer título en abril pasado en el ATP 250 de Marrakech.

El salto fue grande y ya está entre los 15 mejores del orbe, realizando buenas participaciones otros torneos como Washington y los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.

Su gran año lo ubican como la principal amenaza para Chile en la llave por Copa Davis, la que se disputará entre el 19 y 20 de septiembre en nuestro país.