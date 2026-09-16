Marcelo Díaz manifestó su alegría por volver a jugar en la U: Varios hinchas piden postergar su retiro

El capitán de Los Azules no ocultó su felicidad por volver a sumar minutos tras estar cuatro encuentro en el banco, publicación que provocó una lluvia de comentarios.

Marcelo Díaz reapareció en Universidad de Chile y este domingo sumó minutos en la victoria 2-1 ante Deportes La Serena, triunfo que es clave en la lucha por el Chile 2 en la Liga de Primera.

Tras mirar los últimos cuatro partidos desde el banco de suplentes, el volante ingresó en el segundo tiempo en el duelo disputado en el Estadio La Portada.

El regreso a las canchas fue festejado por Carepato, quien subió un posteo a su Instagram con el mensaje: “Fue bonito volver a jugar”.





Hinchas de la U piden a Marcelo Díaz continuar uno año más

La publicación se repletó de comentarios, donde varios hinchas le pidieron al capitán del Romántico Viajero postergar su retiro del fútbol.

“Estaría bueno un año más”, “Un año más para el Centenario” o “te queremos defendiendo estos colores por toda América”, señalaron algunos.

Pese al deseo de los fanáticos, Díaz tiene contemplado dejar el profesionalismo una vez que culmine la temporada 2026.

El ex seleccionado nacional no ha conseguido regularidad esta campaña, disputando solamente 9 partidos desde el arribo del entrenador Fernando Gago.

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