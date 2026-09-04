“Buen vino”: El misterioso mensaje de Marcelo Díaz tras polémica semana entre la U y Colo Colo

El capitán de Los Azules publicó una llamativa historia en Instagram, generando debate entre los hinchas de ambos equipos.

Marcelo Díaz nuevamente generó debate por una publicación en sus redes sociales, la que se dio tras una polémica semana entre Universidad de Chile y Colo Colo.

A pocos días de la sanción contra Javier Correa por sus gestos obscenos, que llegó producto de una denuncia de Los Azules, el capitán del cuadro laico sorprendió con una historia en Instagram.

“Qué buen vino”, escribió el volante junto a una botella etiquetada como “alboroto” que contiene la R dada vuelta.

Este mensaje fue tomado por algunos como “Albo Roto”, aunque el experimentado mediocampista no entregó más detalles.

El posteo se sumó a la imagen de Díaz en el Superclásico contra Los Albos el pasado 23 de agosto, donde se sacó una foto junto a un lienzo en que aparece golpeando a Esteban Pavez en un duelo del año pasado.

El tenso momento entre la U y Colo Colo

La historia de Díaz llegó en una semana muy polémica del Romántico Viajero y el Cacique, la que se incrementó con el mencionado castigo a Correa.

De hecho, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro no ocultó su molestia y aseguró que se está sacando “un tema fuera de la cancha”.

“Lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, sostuvo.