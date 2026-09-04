Alerta en la U: Tribunal de Disciplina citó a Los Azules por pirotecnia ante Universidad de Concepción

La dirigencia del Romántico Viajero deberá comparecer ante el organismo por hechos ocurridos en el duelo con el Campanil, lo que podría generar un nuevo dolor de cabeza.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a Universidad de Chile por los hechos ocurridos en la derrota ante Universidad de Concepción, donde se consignó el uso de pirotecnia.

La situación fue consignada por el árbitro Diego Flores en su informe, mencionando que hubo lanzamiento de bombas de ruido a la salida del equipo y en el segundo tiempo.

Sobre este último punto, el juez expresó en documento que “al minuto 81 simpatizantes de Universidad de Chile ubicados en la galería sur, activan un número indeterminado de pirotecnia, bombas de ruido y bengalas”.

El colegiado apuntó que estos elementos “fueron lanzados a la pista atlética del estadio, deteniendo el partido por 5 minutos. Se activa protocolo de locución y seguridad privada procede al retiro de las bengalas, reanudando el partido la minuto 86″.





La U deberá comparecer ante el Tribunal de Disciplina

Producto de esto, Los Azules fueron citados por el Tribunal de Disciplina para la audiencia del próximo martes 8 de septiembre.

Adicionalmente, la ANFP confirmó la sanción de un partido para el arquero del Campanil, Jorge Broun, quien fue expulsado en el segundo lapso.

En tanto, el propio club del Biobío también deberá comparecer por Cecilio Waterman y la camiseta que utilizó al momento de posicionarse como guardameta.