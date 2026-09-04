El sentido mensaje de Christian Bravo tras incidentes en duelo de Coquimbo y Huachipato: “Me va a marcar”
El arquero, que quedó afectado por el lanzamiento de bombas de ruido, agradeció las muestras de apoyo y confesó que “nunca pensé que me tocaría vivir algo así”.
Preocupación generó la situación de Christian Bravo, arquero de Huachipato que fue afectado por bombas de ruido lanzadas en el partido ante Coquimbo Unido el pasado 30 de agosto.
El duelo disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue suspendido a los 70 minutos por incidentes ocurridos, lo que derivó en el traslado del futbolista a un centro asistencial.
A pocos días de ser dado de alta, el joven de 20 años se manifestó con profundo mensaje en el que agradeció las masivas muestras de apoyo.
“A cada persona que me escribió, que me llamó, que preguntó por mí o simplemente me mandó buenas vibras. De verdad, gracias”, comentó.
Christian Bravo se manifestó con especial mensaje
En una historia de Instagram, el guardameta reconoció: “Nunca pensé que me tocaría vivir algo así dentro de una cancha”.
“Fue un momento muy difícil y que seguramente me va a marcar, pero hoy me quedo con lo más importante: Gracias a Dios estoy bien y ya estamos de pie”, agregó.
Junto con agradecer a su familia, el portero surgido de las inferiores de Los Acereros afirmó que “en momentos así uno se da cuenta de la cantidad de personas que realmente están”.
“Ahora toca recuperarse, aprender de todo esto y seguir adelante. Porque esto no va a cambiar las ganas que tengo de hacer lo que amo ni el sueño de seguir defendiendo esta camiseta. Gracias por tanto cariño. Nos vemos pronto dentro de una cancha”, concluyó.
Producto de los incidentes, arriesga un severo castigo y podría jugar varios compromisos sin público.