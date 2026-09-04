El club ruso anunció la extensión del vínculo del delantero, quien pidió disculpas por su actitud mostrada en los últimos meses.

Jordhy Thompson aclaró su futuro. En medio de nuevas polémicas personales, el delantero amplió su contrato con el FC Orenburg.

El club ruso confirmó este viernes en sus redes sociales la extensión del vínculo, oficializando que se mantendrá en el equipo hasta el 2030.

El anuncio llegó semanas después de que el ariete expresara su deseo de volver a Colo Colo, faltando incluso a la pretemporada de la institución.

La actitud del extremo generó la molestia de la dirigencia, quienes se mostraron dispuestos a acudir a la FIFA y sancionar al futbolista por su ausencia injustificada.

Sin embargo, el joven de 22 años echó pie atrás y decidió regresar a su actual elenco, optando por mantenerse en Rusia con este nuevo contrato.

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Jordhy Thompson pide perdón por su actitud en el Orenburg

Thompson aprovechó de pedir perdón por su conducta, afirmando que está “encantado de que el club me haya dado la oportunidad de representar sus colores hasta 2030″.

“Pido disculpas por mi ausencia. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo con el equipo y con todos ustedes. Ahora trabajaré el doble de duro para poder empezar a ayudar al equipo y aportar mi granito de arena al Orenburg lo antes posible”.

Desde su llegada a la institución el 2024, el atacante ha jugado un total de 55 partidos en los que marcó 7 goles y entregó 7 asistencias.

La renovación del jugador se dio tras una nueva polémica fuera de las canchas, en esta ocasión por una mujer que aseguró haber tenido un romance sin saber que mantenía la relación con su esposa.