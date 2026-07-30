Orenburg pierde la paciencia con Jordhy Thompson: Anuncian sanciones y no descartan ir a la FIFA

El delantero no viajó a Rusia ante el interés de recalar en Colo Colo, situación que molestó al club dueño de su pase.

Muy molestos se mostraron en el FC Orenburg con Jordhy Thompson, quien sigue sin sumarse a los entrenamientos del equipo al querer fichar por Colo Colo.

Pese a que los trabajos se reanudaron hace varias semanas, el delantero no viajó a Rusia a la espera de destrabar su salida y sellar su retorno al Cacique.

A raíz de esta situación, la dirigencia del club dueño de su pase anunció que podría tomar una radical decisión si la situación no cambia.





Orenburg no descarta ir a la FIFA por rebeldía de Jordhy Thompson

La institución no ocultó su fastidio y aclararon que el ariete chileno estuvo en el país “por motivos personales”, remarcando que “nunca regresó, presumiblemente bajo la influencia de terceros, agentes. Estamos en contacto con él y esperamos que regrese pronto”.

En declaraciones a Match TV, el equipo de prensa del Orenburg afirmó: “El club ha impuesto al jugador las sanciones más severas posibles en este momento”.

“Si no regresa en un futuro próximo, nos reservamos el derecho de apelar ante la FIFA para proteger nuestros intereses”, agregaron.

Pese al interés de Colo Colo en contratarlo, todo apunta a que Thompson no recalará en Los Albos al menos en este mercado de pases.