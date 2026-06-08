“Superamos todo lo malo”: La reflexión de Jordhy Thompson tras casarse con Camila Sepúlveda

El futbolista chileno se manifestó a días de contraer matrimonio, asegurando que disfrutará esta nueva etapa de su vida junto a su esposa y sus hijos.

Un importante paso en su relación dieron Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda, quienes contrajeron matrimonio a fines de mayo.

El futbolista aprovechó el receso por el término de temporada para casarse, dejando atrás la denuncia por violencia intrafamiliar realizada por la joven en 2023.

A casi dos semanas de la ceremonia civil, el actual jugador del FC Orenburg de Rusia hizo una fuerte reflexión sobre esta etapa.





Jordhy Thompson festejó matrimonio con Camila Sepúlveda

En un posteo en sus redes sociales, el delantero de 21 años, el delantero publicó ocho fotos en las que destacó que dio “un sí para toda la vida”.

“Superamos todo lo malo y ya es tiempo que venga todo lo bueno. Una nueva etapa nos espera junto a nuestros hijos. Te amo mucho”, agregó.

Meses después de enfrentar a la justicia, Thompson se mudó a Rusia con un permiso especial para poder recuperar su libertad y trasladarse fuera del país.

Tras retomar la relación, la pareja celebró el nacimiento de su hijo Valentín en el 2025, decidiendo casarse en una ceremonia a la que asistieron familiares y seres queridos.

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