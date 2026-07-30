Quién es Bautista Kociubinski, el argentino que comenzó a sonar como refuerzo de la U

Caído el fichaje de Valentín Gauthier, Los Azules tendrían en la mira a un volante de 25 años que viene de jugar en Uruguay.

Universidad de Chile sigue evaluando opciones para reforzarse este segundo semestre. Tras la caída del fichaje de Valentín Gauthier por no pasar los exámenes médicos, Los Azules ya tendrían una alternativa.

Se trata de Bautista Kociubinski, volante argentino que viene de jugar la primera parte de la temporada en Montevideo City Torque.

El pase del trasandino pertenece a Estudiantes de La Plata, club en el que no tiene espacio y que buscaría cederlo a préstamo.





Bautista Kociubinski, quienes el jugador que asomaría en la U

Nacido en abril del 2001 y apodo como “Kociu”, el futbolista juega como mediocampista central y se formó precisamente en el elenco Pincharrata.

Tras debutar en el profesionalismo en 2021, Kociubinski estuvo cedido en Aldosivi, Atlético Tucumán y el mencionado cuadro de la capital uruguaya.

Esta temporada disputó 21 partidos en los que marcó un gol, sumando rodaje a nivel internacional al estar en 6 encuentros de la Copa Sudamericana.

Su posición natural en la cancha es de volante central, donde suele ser la opción de salida de los defensas y comenzar a distribuir el juego.