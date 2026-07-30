FIFA abrió expediente: Las sanciones que podría recibir Argentina por mostrar bandera de Malvinas

La Comisión Disciplinaria de la FIFA analizará diferentes situaciones de La Albiceleste en el Mundial, entre los que está el mensaje tras vencer a Inglaterra en semifinales.

A casi dos semanas del término del Mundial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la apertura de un expediente contra Argentina por diferentes situaciones.

Uno de los hechos que se analizará es la bandera referente a las Islas Malvinas mostrada por los jugadores, la que se exhibió el pasado 15 de julio tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en semifinales.

Durante el festejo del triunfo, el plantel celebró con el mensaje que hacía alusión al conflicto de 1982 que sigue generando tensión.





Bandera de las Malvinas ¿Qué sanciones podría recibir Argentina?

El organismo inició el procedimiento por posible incumplimientos del artículo 13° de su Código Disciplinario, el que menciona de prohibición de “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

Los castigos van desde multas cuyo monto dependerá de la gravedad del hecho, especialmente si se establece que la asociación investigada, en este caso la AFA, tuvo participación.

A esto se podría agregar responsabilidad individual de los futbolistas involucrados o simples advertencias, dependiendo siempre de las indagatorias.

Un antecedente se dio en el Mundial de Rusia 2018, con los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri siendo sancionados de manera económica por realizar un gesto de águila bicéfala albanesa durante un encuentro contra Serbia.

Más severo fue el castigo para los españoles Álvaro Morata y Rodri el 2024, quienes gritaron “Gibraltar es español” en la Eurocopa 2024, por lo que recibieron un partido de suspensión.