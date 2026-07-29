Incidentes en la final: FIFA anuncia apertura de expediente contra Argentina por agresiones

Cuatro jugadores de La Albiceleste y un ayudante de campo serán investigados por el caótico desenlace del Mundial, donde se reportaron puñetazos y empujones.

A casi dos semanas del término del Mundial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó este miércoles el inicio de un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El organismo dio a conocer las medidas tomadas por los incidentes en la final de la cita planetaria, donde La Albiceleste cayó 1-0 ante España en New Jersey.

Las indagatorias irán por posibles incumplimientos en artículos relacionados a manifestaciones ajenas al deporte, conducta inadecuada, discriminación, agresiones racistas y problemas de orden y seguridad.





Los jugadores de Argentina que serán investigados por la FIFA

Respecto al caótico desenlace de la cita planetaria, serán cuatro los integrantes de Argentina que serán investigados.

Se trata de los jugadores Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y el ayudante de campo Roberto Ayala, este último por darle un manotazo a Dani Olmo.

A ellos se suma español Gavi, quien tuvo un tenso cruce con Paredes y que presuntamente incumplió un artículo sobre conducta antideportiva.

De todos ellos, el único que pidió disculpas de manera pública fue Ayala, afirmando que todo se originó por una “reacción a un dicho”.

Las posibles sanciones se darían a conocer durante las próximas semanas, con los implicados siendo suspendidos para los siguientes encuentros oficiales.

Los detalles de la investigaciones de la FIFA