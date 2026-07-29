Colo Colo lo espera: El inconveniente que habría atrasado arribo de Vozinha a Chile

El Cacique aguarda por el arribo del arquero africano, quien sigue sin pisar el Estadio Monumental a pesar de haber sido oficializado.

Colo Colo y sus hinchas tienen que armarse de paciencia con Vozinha, su gran refuerzo en este mercado de pases que sigue sin arribar a Chile.

El arquero de Cabo Verde fue confirmado la semana pasada como nueva incorporación de Los Albos, aunque todavía no ha pisado suelo nacional.

Si bien su llegada se esperaba para este martes o miércoles, circunstancias administrativas impidieron que el futbolista de 40 años se traslade el Estadio Monumental.





El trámite que estaría resolviendo Vozinha

De acuerdo con lo informado por TNT Sports, el experimentado meta está resolviendo temas con su visa y permiso de trabajo.

El objetivo es que tenga todo solucionado antes de aterrizar en el país, lo que le permitiría dedicarse exclusivamente a los entrenamientos y partidos con el Cacique.

De todas formas, se espera que Vozinha arribe a Chile este jueves 30 de julio a primera hora para realizarse exámenes médicos y ser presentado en Macul.

El contrato del africano es hasta fines del 2027, aunque contempla una revisión de ambas partes para diciembre de este año.