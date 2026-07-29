Oportunidad histórica: Qué resultado necesita O’Higgins ante Boca para clasificar en la Sudamericana

Tras la derrota en la ida, El Capo de Provincia no puede especular y necesita vencer al Xeneize para seguir con vida en el torneo.

Uno de los partidos más importantes de su historia es el que jugará O’Higgins este jueves, día en que recibirá a Boca Juniors por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El Estadio Codelco El Teniente de Rancagua será el escenario para el esperado encuentro de vuelta, donde El Capo de Provincia tendrá una durísima misión.

La escuadra nacional apostará por dar vuelta la llave sobre el Xeneize, quienes llegarán con una leve ventaja al imponerse 1-0 en la ida.





Los resultados que clasifican a O’Higgins en la Copa Sudamericana

Los Celestes avanzarán de forma directa si derrotan por dos o más goles al elenco argentino. En caso de que el hipotético triunfo sea por un tanto, el clasificado se definirá en penales.

Un empate o una derrota por cualquier resultado marcará la eliminación de los dirigidos por Lucas Bovaglio, lo que dejará a Chile sin representantes en el torneo.

Cabe recordar que en este certamen no corre el denominado “gol de visitante”, aspecto que se exluyó desde hace varios años.

El compromiso de O’Higgins ante Boca está fijado para este jueves 30 de julio, comenzando a las 20:30 horas de Chile.