La compleja situación de Charles Aránguiz: Acusa suplantación de identidad en red social

El volante de la U se manifestó y expuso un falso perfil en TikTok, revelando que están “enviando fotos que no corresponden”.

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, dio a conocer una compleja situación al acusar suplantación de identidad en redes sociales.

El Príncipe reveló que un usuario se está haciendo pasar por él en TikTok, lo que lo llevó a hacer una aclaración a sus seguidores.

En concreto, el puentealtino recalcó que su único perfil oficial es en Instagram, donde tiene más de 750 mil seguidores.





¿Qué dijo de Charles Aránguiz?

A través de una historia, el mediocampista señaló: “Quiero aclarar que esta es mi única cuenta oficial en redes sociales”.

“Hay una cuenta de TikTok haciéndose pasar por mí, escribiéndole a personas y enviando fotos que no corresponden. Quiero dejar en claro que no soy yo”, agregó.

Aránguiz agregó un pantallazo con el falso perfil, exponiendo que se habían agregado hasta los clubes en los que se desempeñó en su carrera (Inter de Porto Alegre y Bayer Leverkusen).

Luego de la acusación del futbolista nacional, el supuesto canal dejó de estar disponible en la plataforma TikTok.

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