¿Regresa a un viejo conocido? Ben Brereton podría volver a cambiar de club para la nueva temporada

Pese a volver al Southampton para realizar la pretemporada, el delantero chileno optaría por ir a uno de los equipos en los que tuvo su mejor rendimiento.

Ben Brereton vuelve a ser protagonista en el mercado de pases. Tras dejar el Derby County, el chileno aparece en la mira de un viejo conocido.

El delantero regresó hace algunas semanas al Southampton, club dueño de su pase en el que realizó al pretemporada con miras a una nueva temporada de la Championship.

Sin embargo, desde Inglaterra aseguraron que el nacional podría cambiar de aire para la próxima campaña.





El equipo que tendría en la mira a Ben Brereton

Según consignó The Yorkshire Post, el ariete de 27 años estaría en la órbita del Sheffield United, donde ya tuvo dos etapas en su carrera.

El gran factor sería el deseo del entrenador Chris Wilder, quien lo dirigió anteriormente en Los Sables y le dio rodaje al oriundo de Stoke-on-Trent.

Contando sus dos etapas, Brereton jugó 34 partidos en los que marcó 10 goles y entregó 4 asistencias, ganándose el cariño de la hinchada.

Sheffield United actualmente está en la Segunda División inglesa, intentando armar un equipo que le permita lograr el ansiado ascenso a la Premier League.