Ben Brereton volvió a manifestar su felicidad por jugar en La Roja: “Lo disfruto mucho”

El delantero valoró su decisión de representar a Chile, entrengando una optimista frase sobre el futuro de la Selección Nacional.

Ben Brereton se convirtió en pieza clave de la Selección Chilena. Tras ser olvidado por Ricardo Gareca, el delantero es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso.

El jugador del Derby County ha manifestado en reiteradas oportunidades su felicidad de defender a La Roja a pesar de que nació en Inglaterra, algo que nuevamente comentó en entrevista con Sky Sports.

“Cada vez que voy allí, lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos es increíble”, comentó el ariete, recordando su primera nominación el 2021.





“Fue una época increíble cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que recibí allí fue asombroso. Obviamente, marqué algunos goles y jugué muchos partidos”, sostuvo.

Big Ben destacó que el representar a nuestro país es algo importante para su entorno, apuntando que “estoy feliz de ser parte de esto y de hacer que mi familia se sienta orgullosa de vivir en Chile, de vivir en Inglaterra. Es algo realmente bueno.”

“Estoy muy contento de haber tomado esa decisión porque las experiencias que he vivido han sido increíbles. He aprendido muchísimo allí. Cada vez que me llaman, es genial ir y espero que me llamen más veces”, agregó.

La confianza de Brereton por el futuro de La Roja

Brereton aprovechó de mostrar gran optimismo por el futuro del combinado nacional, el que sigue siendo comandado por Nicolás Córdova.

“Obviamente, no nos clasificamos para el Mundial esta vez, lo cual nos decepcionó muchísimo. Pero eso solo nos motivará a seguir adelante”, señaló.

Pese a la decepción de no estar en la cita planetaria, el atacante de 27 años aseguró que “tenemos muchos jóvenes talentos emergentes. Ahora estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor”.

Tras estrenarse en la Copa América del 2021, el delantero ha jugado un total de 41 partidos con La Roja en los que convirtió 10 goles.