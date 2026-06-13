Qatar vs Suiza: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

La cita deportiva de los qatarí contra el club europeo se desarrollará este sábado desde el Levi’s Stadium de California, Estados Unidos, válido por la fecha 1 del Grupo B en el Mundial 2026.

Este sábado Qatar se enfrentará a Suiza por la fecha 1 del Grupo B de la fase de grupos del Mundial 2026, una cita planetaria que enfrentará a los qatarí que traen sobre sus espaldas el fracaso de la Copa del Mundo 2022, donde eran anfitriones.

Por su parte, los europeos llegan a presentarse a su sexta participación en un evento de estas dimensiones, con la mente puesta en pasar a octavos de final y dejar atrás la experiencia sin goles de Alemania 2006.

Tanto Los Marrones como el cuadro helvético buscarán quedarse con el triunfo que marcará su inicio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.





Qatar vs Suiza por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Qatar ante Suiza, válido por el Grupo B del Mundial, será transmitido en vivo por Chilevisión con la previa del encuentro desde las 14:00 horas.

Además de la TV abierta, este esperado encuentro lo puedes ver por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV online y totalmente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Qatar vs Suiza GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:

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¿A qué hora es el partido de Qatar vs Suiza?

La cita deportiva de Los Marrones vs los helvéticos inicia a las 15:00 horas de Chile de este sábado 13 de junio, disputándose en el Levi’s Stadium de California, Estados Unidos.