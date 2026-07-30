Empujón y discusión: El cruce de Leandro Paredes con Wilmar Roldán en pleno duelo de O’Higgins vs Boca
El volante argentino y el árbitro protagonizaron un duro cara a cara durante el encuentro por la Copa Sudamericana, donde el trasandino terminó siendo amonestado.
Un tenso momento se vivió en el partido entre O’Higgins y Boca Juniors por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, con Leandro Paredes protagonizando un duro cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán.
En el segundo tiempo del duelo, que terminó favoreciendo al Xeneize en penales, el volante argentino encaró al juez por una amonestación a su compañero Nicolás Figal.
Mientras caminaba y mostraba la tarjeta, el seleccionado trasandino le sacó la mano al colegiado colombiano, quien le dio un empujón y aprovechó de mostrarle la amarilla.
El mediocampista respondió y se plantó a solamente centímetros de su rostro, pero finalmente terminó retrociendo mientras seguía expresando su molestia.
El experimentado árbitro ha tenido varias polémicas a lo largo de su carrera, sumando un capítulo más este jueves en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.
😳 SE PICÓ TODO: Roldán le terminó dando un empujón a Leandro Paredes. El árbitro colombiano iba a amonestar a un jugador de Boca, Paredes estaba en medio, lo empujó levemente para pasar y allí terminó por armarse todo. “Conmigo no”, le dijo Wilmar.
— EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 31, 2026