Empujón y discusión: El cruce de Leandro Paredes con Wilmar Roldán en pleno duelo de O’Higgins vs Boca

El volante argentino y el árbitro protagonizaron un duro cara a cara durante el encuentro por la Copa Sudamericana, donde el trasandino terminó siendo amonestado.

Un tenso momento se vivió en el partido entre O’Higgins y Boca Juniors por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, con Leandro Paredes protagonizando un duro cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán.

En el segundo tiempo del duelo, que terminó favoreciendo al Xeneize en penales, el volante argentino encaró al juez por una amonestación a su compañero Nicolás Figal.

Mientras caminaba y mostraba la tarjeta, el seleccionado trasandino le sacó la mano al colegiado colombiano, quien le dio un empujón y aprovechó de mostrarle la amarilla.





El mediocampista respondió y se plantó a solamente centímetros de su rostro, pero finalmente terminó retrociendo mientras seguía expresando su molestia.

El experimentado árbitro ha tenido varias polémicas a lo largo de su carrera, sumando un capítulo más este jueves en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.