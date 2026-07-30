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Empujón y discusión: El cruce de Leandro Paredes con Wilmar Roldán en pleno duelo de O’Higgins vs Boca

El volante argentino y el árbitro protagonizaron un duro cara a cara durante el encuentro por la Copa Sudamericana, donde el trasandino terminó siendo amonestado.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Un tenso momento se vivió en el partido entre O’Higgins y Boca Juniors por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, con Leandro Paredes protagonizando un duro cara a cara con el árbitro Wilmar Roldán.

En el segundo tiempo del duelo, que terminó favoreciendo al Xeneize en penales, el volante argentino encaró al juez por una amonestación a su compañero Nicolás Figal.

Mientras caminaba y mostraba la tarjeta, el seleccionado trasandino le sacó la mano al colegiado colombiano, quien le dio un empujón y aprovechó de mostrarle la amarilla.

El mediocampista respondió y se plantó a solamente centímetros de su rostro, pero finalmente terminó retrociendo mientras seguía expresando su molestia.

El experimentado árbitro ha tenido varias polémicas a lo largo de su carrera, sumando un capítulo más este jueves en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

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