Menos mal ganaron: La furia de los hinchas de Boca tras eliminar a O’Higgins de la Sudamericana

Pese a la seguir con vida en la Copa Sudamericana, los fanáticos Xeneizes se mostraron bastante disconformes con lo mostrado frente al Capo de Provincia.

Bastante disconformes terminaron los hinchas de Boca tras eliminar a O’Higgins de la Copa Sudamericana, avanzando a los octavos de final.

Tras caer 1-0 en Rancagua este jueves, el Xeneize superó en penales al Capo de Provincia y sigue con vida en el ámbito internacional.

Pese a cumplir con el objetivo, los fanáticos no ocultaron su molestia por lo mostrado en el Estadio Codelco El Teniente.





Hinchas de Boca apuntaron a jugadores y dirigencia

El principal apuntado dentro del campo fue Nicolás Figal, defensa que tuvo responsabilidad en el tanto de Los Celestes al despejar la pelota hacia el centro del área y permitir la volea de Francisco González.

El zaguero ha sido duramente cuestionado desde hace varios meses, por lo que esto error irritó todavía más a los aficionados.

“Déjenlo en Chile”, “basta de Figal” y “no para ni el semáforo” fueron solamente algunos de los comentarios en el Instagram oficial del club.

Al central se sumó el propio Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca que también viene recibiendo críticas por los magros resultados.

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