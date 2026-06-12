Estados Unidos vs Paraguay | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Los norteamericanos se impusieron con una llamativa facilidad a La Albirroja en su debut en Los Ángeles, comenzando a soñar de verdad con la cita planetaria.

Un tremendo debut tuvo Estados Unidos en el Mundial 2026, venciendo 4-1 a un Paraguay que se vio muy débil en todas las líneas.

En un repleto SoFi Stadium de Los Ángeles, los norteamericanos no perdaron las licencias defensivas y arrollaron a La Albirroja que tendrá que mejorar de cara a lo que viene.

El encuentro fue válido por el Grupo D, zona que completan Australia y Turquía.