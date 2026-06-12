¡Gratis y multiplataforma! Los partidos del Mundial 2026 que podrás ver este fin de semana en Chilevisión

Tanto en televisión como en streaming, Chilevisión ofrecerá una completa cobertura sobre la fiesta planetaria y aquí te contamos cuáles partidos podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Cuando se cumplen dos jornadas del Mundial 2026, este sábado 13 y domingo 14 continuará la fiesta del fútbol en Chilevisión con una potente cobertura tanto en televisión como en streaming.

Asimismo, para mayor comodidad y portabilidad de los televidentes, los encuentros también se podrán disfrutar de forma íntegra en la aplicación MiCHV.

Partidos del Mundial 2026 en Chilevisión

Revisa los partidos que este fin de semana podrás ver en Chilevisión y todas sus plataformas:

Sábado 13 junio: Qatar vs Suiza (15:00) Grupo B

junio: (15:00) Grupo B Sábado 13 junio: Brasil vs Marruecos (18:00) Grupo C

junio: (18:00) Grupo C Domingo 14 junio: Países Bajos vs Japón (16:00) Grupo F

junio: (16:00) Grupo F Domingo 14 junio: Costa de Marfil vs Ecuador (19:00) Grupo E





¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile?

El Mundial 2026 se podrá ver de manera gratuita en televisión abierta a través de la señal de Chilevisión, el canal oficial de la cita máxima del fútbol.