Grito y puño: El efusivo festejo de Alejandro Tabilo tras debutar con triunfo en el ATP de Washington

El chileno celebró con todo la victoria sobre el neerlándes Tallon Griekspoor (67°), avanzando a la segunda ronda del torneo que se juega en Estados Unidos.

Un positivo estreno tuvo Alejandro Tabilo (30°) en el ATP 500 de Washington, derrotando al neerlándes Tallon Griekspoor (67°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-4.

El zurdo dejó atrás la dolorosa participación en el ATP 250 de Estoril la semana pasada, donde cayó en el debut frente un jugador ubicado fuera de los 300 mejores de ranking ATP.

En esta ocasión, el chileno superó al europeo mostrando interesantes pasajes, especialmente con su servicio que cedió solamente una vez en todo el partido.





La celebración de Alejandro Tabilo y el premio que aseguró en el ATP de Washington

El tenista nacional se desahogó luego de concretar la victoria, lanzando un efusivo grito y mirando a los cercanos que lo acompañaron.

A esto se agregó un golpe de puño a su pecho y una sonrisa, recibiendo el cariñoso aplauso del parte del público en Estados Unidos.

Gracias a este triunfo, Tabilo aseguró un premio económico de 36.115 dólares, equivalente a poco más de 34 millones de pesos en moneda nacional.

Por la segunda ronda, el chileno enfrentará al ganador del cruce entre el norteamericano Frances Tiafoe (19°) y el francés Terence Atmane (56°).

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