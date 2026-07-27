Otro golpe a Italia: La polémica razón por la que Andrea Pirlo no será el DT de la selección

El histórico ex volante no asumirá en la Azzurra luego de una controversia con una casa de apuestas, lo que llevó a la federación local a descartarlo.

Las opciones de Andrea Pirlo en Italia quedaron sepultadas. El histórico ex jugador finalmente no será el nuevo entrenador de la Azzurra.

Pese a que asomaba como la principal carta luego de la negativa de Pep Guardiola, el otrora adiestrador de la Juventus se quedará con las ganas.

¿La razón? El vínculo que mantuvo con una casa de apuestas rusa que está prohibida en su país, lo que desató una enorme polémica que impidió la firma del contrato.

El talentoso ex mediocampista tenía un nexo tras su paso por el Dubai United de Emiratos Árabes Unidos, donde el propietario es uno de los principales accionistas de la empresa.

Según consignó Sky Sport 24, el caso genero gran controversia y derivó en que la federación local optara por descartar al campeón del mundo en 2006.





El desahogo de Andrea Pirlo tras no asumir en Italia

Tras días de silencio, Pirlo se expresó con un extenso mensaje en el que manifestó: “A lo largo de mi trayectoria, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he desarrollado mi trabajo respetando escrupulosamente las leyes de los países donde he ejercido y los contratos que he suscrito”.

“La colaboración profesional que ha suscitado la reciente polémica surgió durante mi etapa en los Emiratos Árabes Unidos y es de naturaleza estrictamente comercial y deportiva. Atribuir un trasfondo político a esta colaboración implica que sostengo opiniones que jamás he expresado y que no comparto”.

Junto con agradecer a los directivos Paolo Maldini y Leonardo, el histórico ex volante lamentó “que una decisión basada en criterios deportivos se viera rápidamente arrastrada a una controversia pública, atribuyéndome significados e intenciones que no se corresponden con quien soy”.

“Mi amor por Italia no depende de un cargo concreto; forma parte de mi historia y de mi identidad, y me acompañará siempre”, sentenció.

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