Revelan el sueldo que tendrá Vozinha en Colo Colo: Cobrará más que en su último club

El africano llega en condición de libre tras jugar la última temporada en el Chaves de Portugal, elenco en el que su salario era cercano a los 10 millones de pesos.

Colo Colo dio el gran golpe al mercado y fichó a Vozinha, arquero de Cabo Verde que estuvo en el equipo ideal del reciente Mundial 2026.

El meta de 40 años arriba al Cacique luego de convertirse en una de las figuras más llamativas de la cita planetaria, teniendo importantes actuaciones ante selecciones de peso como España, Uruguay y Argentina.

El africano firmó un contrato por 18 meses, pasando a ser uno de los salarios más altos que tendrá el primer equipo.





El sueldo de Vozinha en Colo Colo

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, el sueldo del portero será cercano a los 47 millones mensuales.

La cifra es bastante inferior a lo que Vozinha cobrara en el Chaves de Portugal, su último club en el que percibía aproximadamente 10 millones de la moneda nacional.

Pese a que el vínculo es hasta fines del 2027, se habría establecido una cláusula de revisión para diciembre de este año en el que ambas partes pueden dar por terminada la relación.

Con pasos por el fútbol de Angola, Moldavia y Chipre, entre otros países, este será la primera incursión del caboverdiano en Sudamérica.

La idea de Colo Colo es que compita por el puesto con Gabriel Maureira, joven de 19 años que posiblemente se pierda algunos cotejos por estar en la Selección Chilena Sub 20.