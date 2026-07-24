De figura del Mundial al Monumental: Aníbal Mosa confirma el fichaje de Vozinha en Colo Colo

A sus 40 años, el portero fue una de las grandes revelaciones del torneo y ahora se sumará a Los Albos como el primer refuerzo para el segundo semestre.

Vozinha llegará a Colo Colo tras su destacada participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

A sus 40 años, el arquero fue una de las grandes revelaciones del torneo y ahora se convertirá en nuevo jugador del Cacique.

Así lo confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la previa del duelo frente a Deportes Limache. El dirigente aseguró que el portero será el primer refuerzo para el segundo semestre.

“La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país”, expresó el mandamás de Colo Colo.





Además, Mosa aseguró que existe un acuerdo entre ambas partes: “ Ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante , llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro detalló los pasos que restan para concretar oficialmente el fichaje del mundialista.

“En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después se le va presentado aquí en el Estadio Monumental”, concluyó.

A través de sus redes sociales, Colo Colo reafirmó la noticia: “Bienvenido. Te esperamos en el Estadio Monumental”.