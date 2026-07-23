La mufa mundial: Filtran camiseta de la selección argentina con las cuatros estrellas

El cuadro trasandino cayó en la final del certamen planetario frente a España y no pudo levantar su cuarto título mundial.

Aún hay coletazos de la final del Mundial 2026 la cual fue ganada contundentemente por España que se impuso a la selección argentina que poco pudo hacer para contrarestar el poderío de los ibéricos.

La albiceleste llegaba a la definición del título con la esperanza en obtener su cuarto galardón planetario, sin embargo, el conjunto hispano frustró las expectativas trasandinas que tenían preparada una fiesta si obtenían el bicampeonato.





Pero la fiesta también estaba trasladada a las redes sociales y al merchandising, ya que a traves de las plataformas digitales se filtró una camiseta de la selección argentina con las cuatro estrellas en su escudo, las cuales simbolizan cuatro títulos mundial.

La revelación de la casaquilla abrió el debate respecto al nivel de confianza que existía en la fanaticada de la albiceleste que tenía preparadas las camisetas en le previa de la final.

No hay detalles si las poleras son originales o réplicas ni si serán comercializadas, pero para los más cabaleros, este diseño fue una de las peores “mufas” futboleras que habría terminado en la caída de su equipo en la final mundial.