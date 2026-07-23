Boca Juniors vs O’Higgins: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Sudamericana

O’Higgins tiene un desafío de marca mayor este jueves por la Copa Sudamericana, visitando a Boca Juniors por la ida de los playoffs.

O’Higgins quiere seguir haciendo historia a nivel internacional este jueves, enfrentando nada menos que a Boca Juniors por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Los Celestes visitan al Xeneize con la misión de sacar un buen resultado, lo que le permitiría llegar ilusionado a la revancha de la próxima semana.

De cara a este encuentro, el entrenador Lucas Bovaglio apuesta a anular a las figuras del conjunto Azul y Oro, entre los que está el volante Leandro Paredes que viene de jugar la final del Mundial con Argentina.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs O’Higgins?

El partido de Boca ante O’Higgins, válido por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá este encuentro de manera online, por lo que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Boca Juniors y O’Higgins por Copa Sudamericana

El compromiso del elenco argentino contra el Capo de Provincia inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 23 de julio.

El escenario es el estadio La Bombonera, mientras que el árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte.