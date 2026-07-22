“No es despecho”: El motivo que dieron en Argentina por dar la espalda a España en festejo del Mundial

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de La Albiceleste, explicó qué ocurrió durante la premiación a La Furia Roja. Además, el ex futbolista aprovechó de pedir disculpas por su agresión a Dani Olmo.

La imagen de Argentina dando la espalda a España en la premiación del Mundial sigue dando que hablar. Tras las numerosas críticas, el que intentó aclarar la situación fue Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de La Albiceleste.

El Ratón afirmó que no hubo una falta de respeto y apuntó: “Lo que pasa es que se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina. Hay millones de gestos dentro del campo con jugadores españoles que no los sacan”.

“No hay que buscar y hay que hacer periodismo de verdad, el que vale, el de siempre, no el de ahora de streamers donde buscan cosas que no son o que quieren interpretar conversaciones y gestos”, agregó en diálogo con Valencia Capital Radio.





Sobre lo ocurrido, el ex futbolista indicó:”Estuvimos ahí al lado, muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando y esperando que armaran el escenario apra recibir la Copa. Hubo un par de familiares que tuvieron problemas en las tribunsa y nos acercamos para ver que estaba todo bien, quedándonos de ese lado”.

“Ahí estaba la mayoría de nuestra gente y era una forma de agradecer a ellos que hicieron un sacfiricio enorme para acompañarnos. Tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. No hay más. No es despecho, al contrario”, agregó.

Roberto Ayala pide disculpas por agresión a Dani Olmo

Ayala aprovechó de pedir disculpas luego de que se viralizaran imágenes agrediendo a Dani Olmo, asegurando que tuvo “una reacción a un dicho”.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, sostuvo.

El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni afirmó que intentará le pedirá perdón al hispano en caso de topárselo.

“Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, sentenció.