Lejos de las teorias conspirativas: Revelan los motivos de la arenga de Messi a Argentina en la final

Las palabras de La Pulga previa al partido con España generaron ruido en Argentina, donde el capitán de La Albiceleste llamó a olvidarse “de todo”.

Lejos de un análisis futbolístico o táctico, uno de los grandes temas que se ha tomado Argentina tras la derrota en la final del Mundial es la arenga entregada por Lionel Messi.

Las cámaras captaron el último aliento de La Pulga a La Albiceleste antes de caer 1-0 ante España, donde fueron ampliamente superados.

“Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos“, dijo en primera instancia el capitán y referente del plantel.

Aunque lo que llamó la atención, y desató una serie de teorías conspirativas, fue esta frase: “Olvidémonos de todo. Solo jueguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale”.





Las causas de la arenga de Messi en Argentina

Pese a que se especuló en diferentes espacios con aprietes a familiares o supuestas intervenciones por mostrar una bandera de las Malvinas, la realidad estuvo lejos de aquello.

Según consignó Clarín, Messi entregó un mensaje relacionado con varias críticas hacia Argentina y la forma en la que avanzó a la definición por el título, lo que incluyó un polémico duelo con Egipto en octavos de final.

A esto se sumó los avisos dados por jugadores de España antes del choque, entre los estaba la declaración de Aymeric Laporte.

“En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, comentó.

El diario añadió que el delantero ya había entregado otra arenga a puertas cerradas, instancia en la que se dio una charla más emotiva que generó más cercanía con el resto de los jugadores.

Pese al intento de conseguir la cuarta estrella, fueron los españoles los que terminaron celebrando y amargando al actual bicampeón de América.

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