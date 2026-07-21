¿Dolor o estrategia? Exponen llamativa situación de jugador de Argentina en expulsión de Enzo Fernández

Un video mostró a Nicolás Tagliafico arrojándose al piso casi al mismo tiempo que el volante cometía una falta sobre Pau Cubarsí en la final ante España, generando una ola de especulaciones.

El triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial sigue dando que hablar, esta vez por un video que reveló una llamativa situación durante la expulsión de Enzo Fernández.

El volante trasandino recibió su segunda tarjeta amarilla en el cierre del segundo tiempo, partiendo a las duchas por una fuerte falta sobre Pau Cubarsí.

La situación terminó por condenar a La Albiceleste, quienes tuvieron que conformarse con el segundo lugar en la cita planetaria.





La actitud de Nicolás Tagliafico en expulsión de Enzo Fernández

Ahora, una cuenta de Instagram mostró un registro de Nicolás Tagliafico arrojándose al piso casi al mismo tiempo en que su compatriota comete la infracción.

Esto encendió el debate sobre si su dolor era real o si formaba parte de una estrategia para evitar la roja del mediocampista, momento que fue captado desde la tribuna del estadio y que se volvió viral.

Pese al intento por evitar la cartulina, la supuesta táctica no dio resultado y Argentina tuvo que jugar con 10 hombres el alargue.

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