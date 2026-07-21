En medio de rumores de transferencia, en Alemania se destapó una polémica que involucra al delantero y a una relación que tuvo en el pasado.

Michael Olise fue uno de los futbolistas destacados que tuvo Francia en el Mundial 2026, aunque esta vez hizo noticia por una situación alejada de las canchas.

En medio de rumores de un posible interés del Real Madrid, se despató que el delantero del Bayern Múnich tendría una hija de 20 meses que mantuvo en secreto.

La situación fue dada a conocer por el diario alemán Bild, quienes aseguraron que la pequeña vive en Düsseldorf, Alemania, junto a su madre, Fatima Zaunbrecher.





El escándalo que sacude a Michael Olise

El citado medio indicó que el futbolista tuvo una relación la mujer por cerca de dos años, la que finalizó pocas semanas antes de que ella se enterara que estaba embarazada.

La paternidad del galo se confirmó mediante exámenes de ADN, lo que dio inicio a un acuerdo legal entre ambas parten que por el momento están evitando ir a juicio.

Sin embargo, Zaunbrecher expresó al mismo portal que Olise no ha querido conocer a su hija, aspecto que puso como condición para ratificar cualquier tipo de convenio.

“Me destroza ver la insensibilidad de alguien hacia su propio hijo. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados en mi lugar. Y luego me mandan cartas diciendo que ‘no sería prudente que el cliente viera a la niña'”, comentó.

El matutino afirmó que la madre de la niña pretende una pensión cercana a los 60 mil euros, aspecto que está siendo tratado.